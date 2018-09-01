У Зарваниці можна поклонитися каменю із Гробу Господнього

01/09/2018 Розмір тексту:

Реліквія зі Святої землі відтепер перебуватиме у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Це частинка каменю із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі.

На Тернопільщину його привіз хранитель Святої Землі отець Франческо Паттон, який належить до ордену францисканців і є керівником Кустодії Святої Землі. Кустодія зберігає та доглядає християнські святині в Ізраїлі, Йорданії, Сирії, Лівані, Єгипті, Кіпрі, Палестині. Саме він дав дозвіл спорудити у Зарваниці копію Гробу Господнього та привіз частинку святині на урочисте відкриття та освячення «Українського Єрусалиму», яке відбулося нещодавно. Пізніше її вмонтують у копію культової споруди у Зарваниці.

– Зарваниця збагатилася комплексом культових споруд, які будуть цікаві паломникам – це «Український Єрусалим», – каже отець Віталій Козак, декан Тернопільський, синкел у справах стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Зарваниця не залишилася локальним місцем паломництва, а стала відома не лише в українській греко-католицькій церкві, але й зробила декілька важливих кроків вперед. Перший – увійшла у двадцятку так званого Марійського зв’язку, що зробило її відомою святинею у Європі, поставивши її серед 20-ти найбільших європейських святинь. А сьогодні ми є свідками наступного кроку – у напрямку до Святої Землі. Зарваниця постаралася налагодити зв’язки зі святинями Святої Землі, які є об’єктами паломництва мільйонів людей. Нам вдалося безпосередньо сконтактувати з кустодієм Гробу Господнього і ми запропонували йому концепцію співпраці зі святинями, які є у Святій Землі. Вірю, що у майбутньому це слугуватиме поширенню популярності та відвідуваності нашої святині у Зарваниці.

Комплекс культових споруд «Український Єрусалим» розпочали будувати влітку 2014 року. Два роки пішло на облаштування копії Гробу Господнього і ще два – на копії інших споруд. Центральною є копія Гробу Господнього. Доповнюють його Голгофа – гора, на якій розп’яли Ісуса Христа, Оливний сад, де Ісус молився перед арештом, Сходи Покаяння (Святі сходи), якими Ісус Христос підіймався на суд до Пилата. Посередині комплексу розміщена купіль Ветезда, де оздоровлювалися хворі, справа – Левові (Ліонські) ворота – одні із воріт, які ведуть у місто та Вежа Давида. Усе це оточене мурами, які відображають оборонні мури Єрусалиму.

– Входячи в «Український Єрусалим» можна паломнику у певний спосіб пережити зустріч з Христом через ці унікальні споруди, бо Господь в той час там перебував у Святій Землі, зокрема у Єрусалимі, – зазначає отець Іван Січкарик, референт зовнішніх зв’язків Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Кожна споруда також має своє біблійне розуміння, адже вони згадуються у Святому Письмі. Тому на кожній буде таблиця з назвою споруди та цитата з Біблії, щоб людина у душі могла навести відповідний зв’язок, і пережити щось подібно до того, що відчуває під час Хресної дороги. Від стації до стації вона переживає ту чи іншу подію із життя мук і страждань Ісуса Христа. Тут же вона входить у біблійний вимір, в історію спасіння людського роду та кожного зокрема, оскільки розуміє, що тоді Господь для неї подав, і як вона сьогодні має розуміти слово Господнє та реалізувати його у своєму житті.

Ольга Трач

Фото із сайту Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ