У заробітчанки з Тернопільщини вкрали 1400 доларів

21/06/2018 Розмір тексту:

Співробітники Теребовлянського відділу поліції оперативно встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки великої суми грошей. Жертвою лиходія стала його знайома.

Потерпіла виявила зникнення грошей після того, як провела час в компанії двох своїх знайомих. Жінка напередодні повернулася із заробітків, тож вирішила відсвяткувати приїзд. Зібралися втрьох в помешканні жителя Нова Могильниця.

Наступного дня, заглянувши до сумки, де зберігала 1420 доларів, жінка не виявила грошей, тож одразу звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно відреагували на звернення потерпілої. З’ясувалося, на зелені спокусився 41-річний знайомий. Всю суму у нього вилучили.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 185 ККУ. Про це повідомляють у поліції.