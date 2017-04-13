У Заліщиках нечистоти стікають в Дністер

13/04/2017 Розмір тексту:

Заліщицьку міську раду зобов’язано забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ та здійснити заходи щодо недопущення потрапляння стічних вод від громади у Дністер без очистки.

Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Тернопільській області.

Як зазначають у відомстві, міська рада оперативно відреагувала на припис, проте один скид в рікузалишився неліквідованим. За це заступника Заліщицького міського голови було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 188-5 КУпАП.

Одночасно, у ході позапланової перевірки КП «Заліщицький водоканал» встановлено, що підпорядковане Заліщицькій міській раді комунальне підприємство не забезпечує очистку стічних вод, очисні споруди фактично не функціонують. Стосовно керівника підприємства розпочато адміністративне провадження. Комунальному підприємству видано припис, проводиться збір матеріалів для нарахування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних скидів.