У забудовника ділянки за «Березолем» є необхідний пакет документів для законного будівництва

Кілька активістів активно виступають проти проведення будь-яких будівельних робіт, адже переконані, що на це в забудовника немає дозвільних документів.

Однак інформація, яка з’являється у медіа, та в яку вірять люди – неправдива, адже забудова аж ніяк не є скандальною, а інвестор вже давно отримав необхідний пакет документів, котрий дозволяє проводити на території за палацом культури «Березіль» будівельні роботи.

Варто почати з того, що територія, на якій планують побудувати культурно-мистецький центр із паркінгом та багатоповерхівкою, впродовж вже п’яти років перебуває у користуванні «Березолю» згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. Цим документом також передбачено й право на проведення робіт у разі отримання необхідних дозвільних документів: містобудівних умов та обмежень, а також декларації про початок виконання будівельних робіт.

– Комунальна установа «Тернопільський міський палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса» уклала інвестиційний договір із ПП «Еверест-Тер» та виконавчим комітетом Тернопільської міської ради щодо інвестування будівництва культурно-мистецького центру по вулиці Миру, 6. Також інвестор отримав від органу міської влади містобудівні умови та обмеження, згідно яких і дозволяється будівництво вказаного об’єкта. Після чого «Березолю», а він є замовником будівництва, у відділі державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міськради надали декларацію про початок виконання будівельних робіт. Крім того, влітку цього року здійснювалась перевірка по цих документах, внаслідок якої не було виявлено жодних порушень, – пояснює адвокат Павло Варода.

Також фахівець розповідає, аби заспокоїти тернополян інвестор надав ці документи правоохоронним органам, щоб вкотре підтвердити своє право на будівництво та продемонструвати громаді, що закон в жодному разі не порушувався:

– На разі ми надали всі необхідні документи правоохоронцям для перевірки. Вони, в свою чергу, подали відповідні запити до органів та установ, які ці документи видали інвестору, з метою підтвердження їх дійсності: чи насправді вони видавали такі документи інвестору і чи це проводилось на законних підставах. Вже на днях має прийти офіційна відповідь від правоохоронців, які зроблять свої висновки, – наголошує Павло Варода.