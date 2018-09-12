У яких автоматах Тернополя не варто купувати воду

12/09/2018 Розмір тексту:

Фахівці Держпродспоживслужби Тернополя перевірили воду, яка жителі міста мають змогу набрати у спеціальних автоматах. Двома водоматами експерти користуватись не рекомендують.

Загалом було перевірено якість питної води у наступних водоматах: «Долина плюс»(ФОП Стецина О.В.), «Водограй – 2700 БС» (ФОП Шмігельський А.І.), «Джерело Зарваниці» (ТзОВ « Агроком») та ФОП Іваницького Я.І.

Відхилень у деяких взірцях цих постачальників води не виявлено, вони відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, за винятком взірців у водоматах «Водограй – 2700 БС», за адресою: вул. Львівська,5 в м. Тернополі та ФОП Іваницького Я.І. за адресою: вул.Чернівецька,58.

У вказаних водоматах встановлено невідповідність якості питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками.

Джерело: ternopil.te.ua