У яких автоматах Тернополя не варто купувати воду
Фахівці Держпродспоживслужби Тернополя перевірили воду, яка жителі міста мають змогу набрати у спеціальних автоматах. Двома водоматами експерти користуватись не рекомендують.
Загалом було перевірено якість питної води у наступних водоматах: «Долина плюс»(ФОП Стецина О.В.), «Водограй – 2700 БС» (ФОП Шмігельський А.І.), «Джерело Зарваниці» (ТзОВ « Агроком») та ФОП Іваницького Я.І.
Відхилень у деяких взірцях цих постачальників води не виявлено, вони відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, за винятком взірців у водоматах «Водограй – 2700 БС», за адресою: вул. Львівська,5 в м. Тернополі та ФОП Іваницького Я.І. за адресою: вул.Чернівецька,58.
У вказаних водоматах встановлено невідповідність якості питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками.
Джерело: ternopil.te.ua
Додати свій коментар
Головні новини
- У Тернополі з психлікарні втік хворий чоловік
- Алкоголь перевищував норму у 13 разів: у Тернополі черговий п’яний водій скоїв аварію. ФОТО
- “Якщо безплатно, то ламай”, – новенький майданчик від “Молокії” вже понівечили
- Креатор-Буд – один з найбільших платників податків на Тернопільщині
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...