У Вишнівці приміщення ліквідованого підприємства використають для розвитку культури

07/09/2017 Розмір тексту:

Надати повторну цільову фінансову допомогу Вишнівецькому державному виробничо-торгівельному підприємству «Шкіргалантерея» вирішили місцеві депутати під час сесії Вишнівецької селищної ради.

Так, обранці затвердивши попередньо відповідну програму, одноголосно згодились на надання 600 тисяч гривень цільової поворотної фінансової допомоги для проведення ліквідаційної процедури з подальшим переданням у комунальну власність ОТГ об’єктів нерухомого майна ВДВПТ «Шкіргалантерея».

В подальшому отримані приміщення підприємства планують застосувати для розвитку культури та освіти:

– Нашій громаді бракує приміщень для нормального розвитку культури. Навіть будинку культури немає в ОТГ. Також бракує приміщень і для позашкільної освіти, зайнятості дітей тощо. Тому ці приміщення сильно допоможуть нам у цьому, – наголосив голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.