Вишнівчани незабаром святкуватимуть відкриття оновленого стадіону, якому позаздрить і Тернопіль. ФОТО

27/04/2017 0
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Молода Вишнівецька об’єднана громада уже може похвалитися значними результатами.

Голова ОТГ Володимир Кравець показує місцевий стадіон, реконструкція якого знаходиться на завершальному етапі. Вже наприкінці червня громада Вишнівця отримає сучасне поле, дитячий майданчик, комфорті трибуни та безперечно – стимул до розвитку спорту.

– За цей стадіон я взявся ще два роки тому. Казали, що Кравець тут побудує свій палац, як бачите – палацу немає. Коли побачив стадіон у тодішньому стані, то були, звичайно, думки просто щось десь підфарбувати, оновити, але я не звик до такої роботи. Якщо вже щось і робити, то тільки якісно і гарно, аби це дійсно була корисна для людей річ, – переконаний Володимир Кравець.

Близько місяця Володимир Васильович обдумував цей проект, потім запросив спеціалістів, які зробили відповідні заміри і вказали на вражаючу річ – перепади між рівнями поля у різних його кінцях коливалися від 1,05 м до 75 см. Саме з вирівнювання майданчика і почали роботи, на це пішло близько двох місяців.

Запланований бюджет на реконструкцію був 3 млн. грн., проте цю поділку уже перейшли і сума нині складає більше 4 млн. грн. Затратною стала система поливу, також облаштували і дитячий майданчик вартістю 240 тис. грн. із безпечним покриттям вартістю 480 грн. за кв.м. Окрім того, роблять трибуни із накриттям, де комфортно розмістяться 1500 чоловік. Для догляду за самим полем і травою закупили спеціальну газонокосильну машину, а найближчим часом приступлять до встановлення освітлення, щоб ігри та заходи могли проходити і надвечір.

Стадіон сучасного зразка дозволить розвивати місцевий спорт. Окрім уже існуючих секцій і гуртків, серйозно візьмуться і за футбол. Голова громади зазначає, що сприятимуть не тільки командам дорослих, але й особливо гравцям-підліткам.

– Думаю вже досить будувати бари і ресторани, треба, щоб люди займалися і спортом, мали можливість для цивілізованого відпочинку. Окрім того, Вишнівець футболом славиться, є у нас гравці, що виступали за «Карпати», «Динамо Київ», ветеранів останньої команди ми, до речі, плануємо запросити на відкриття, – говорить Володимир Васильович.

Відкриття стадіону заплановане на кінець червня, проте уже зараз вишнівчани проводять вихідні і дозвілля на гарному газоні, дитячому майданчику. Володимир Кравець зауважує, що приємно тішить і ставлення людей, адже за увесь час реконструкції не було фактів вандалізму чи крадіжок. Очевидно, люди розуміють, що усе це робиться для них самих.

 

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