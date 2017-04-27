Вишнівчани незабаром святкуватимуть відкриття оновленого стадіону, якому позаздрить і Тернопіль. ФОТО

Голова ОТГ Володимир Кравець показує місцевий стадіон, реконструкція якого знаходиться на завершальному етапі. Вже наприкінці червня громада Вишнівця отримає сучасне поле, дитячий майданчик, комфорті трибуни та безперечно – стимул до розвитку спорту.

– За цей стадіон я взявся ще два роки тому. Казали, що Кравець тут побудує свій палац, як бачите – палацу немає. Коли побачив стадіон у тодішньому стані, то були, звичайно, думки просто щось десь підфарбувати, оновити, але я не звик до такої роботи. Якщо вже щось і робити, то тільки якісно і гарно, аби це дійсно була корисна для людей річ, – переконаний Володимир Кравець.

Близько місяця Володимир Васильович обдумував цей проект, потім запросив спеціалістів, які зробили відповідні заміри і вказали на вражаючу річ – перепади між рівнями поля у різних його кінцях коливалися від 1,05 м до 75 см. Саме з вирівнювання майданчика і почали роботи, на це пішло близько двох місяців.

Запланований бюджет на реконструкцію був 3 млн. грн., проте цю поділку уже перейшли і сума нині складає більше 4 млн. грн. Затратною стала система поливу, також облаштували і дитячий майданчик вартістю 240 тис. грн. із безпечним покриттям вартістю 480 грн. за кв.м. Окрім того, роблять трибуни із накриттям, де комфортно розмістяться 1500 чоловік. Для догляду за самим полем і травою закупили спеціальну газонокосильну машину, а найближчим часом приступлять до встановлення освітлення, щоб ігри та заходи могли проходити і надвечір.

Стадіон сучасного зразка дозволить розвивати місцевий спорт. Окрім уже існуючих секцій і гуртків, серйозно візьмуться і за футбол. Голова громади зазначає, що сприятимуть не тільки командам дорослих, але й особливо гравцям-підліткам.

– Думаю вже досить будувати бари і ресторани, треба, щоб люди займалися і спортом, мали можливість для цивілізованого відпочинку. Окрім того, Вишнівець футболом славиться, є у нас гравці, що виступали за «Карпати», «Динамо Київ», ветеранів останньої команди ми, до речі, плануємо запросити на відкриття, – говорить Володимир Васильович.

Відкриття стадіону заплановане на кінець червня, проте уже зараз вишнівчани проводять вихідні і дозвілля на гарному газоні, дитячому майданчику. Володимир Кравець зауважує, що приємно тішить і ставлення людей, адже за увесь час реконструкції не було фактів вандалізму чи крадіжок. Очевидно, люди розуміють, що усе це робиться для них самих.