У Вишнівці діти на день зайняли “крісло” голови громади. ФОТО

Керівництво Вишнівецької ОТГ на День місцевого самоврядування влаштувало ІІ інтеграційний захід «День відкритих дверей у Вишнівецькій селищній раді» для школярів та студентів, який відбувся в рамках програми DOBRE.

Під час відкритих дверей учні п’ятьох навчальних закладів: Бутинської, Вишнівецької, Бодаківської та Старовишнівецької шкіл, а також Вишнівецького професійного ліцею, зустрілися із головою громади Володимиром Кравцем, його заступниками та начальниками відділів селищної ради.

Молодь мала нагоду поспілкуватись із очільником Вишнівецької громади, краще ознайомитись із історією створення ОТГ, системою місцевого самоврядування, структурою апарату селищної ради та специфікацією роботи як окремих відділів, так і ради в цілому.

– Учням сподобалося дізнаватися нову інформацію про роботу ради, виконавчого комітету. Діти багато запитували про працю депутатів, їхні обов’язки, про особливості проведення сесій тощо. Наша зустріч відбулася в форматі круглого столу, під час якого діти також висловили свою думку, запропонували цікаві ідеї та шляхи розвитку нашої громади. Хочу наголосити, що проведення подібних заходів є вкрай важливим, адже в такий спосіб ми формуємо в молоді як інтерес до суспільно-політичних процесів, так і громадянську позицію, – зауважив голова Вишнівецької об’єднаної громади Володимир Кравець.

Учні та студенти отримали невеличкі подарунки – календарики з підписом голови, а також взяли участь у квесті «Зроби селфі з працівником». На завершення заходу учасників запросили до фуршету, під час якого діти поспілкувались із працівниками ради в неформальній обстановці.

Друга половина дня проходила в спілкуванні голови із Радою старійшин, на яку запрошувалися старші люди з досвідом роботи в органах місцевого самоврядування, в освітніх закладах, колишні громадські активісти та просто люди з активною життєвою позицією. Всім було приємно спілкуватися між собою, з керівництвом громади та працівниками апарату. В ході розмови старші люди ділилися своїми враженнями від першого року роботи громади та розповідали, які в них були очікування чи побоювання. Багато хто ділився спогадами із своїх робочих буднів, життєвих ситуацій та особистих випадків. Зверталася увага на проблеми із стихійними сміттєзвалищами, окультурненням кладовищ, відсутністю місць відпочинку для молоді та людей старшого віку.