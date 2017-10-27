У Вишнівецькій ОТГ вже у найближчу неділю відбудуться вибори старост

Про це розповів голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Володимир Кравець в ефірі Radio ROCKS.

– У нас вже утворені старостинські округи згідно законодавства. А 29 жовтня люди обиратимуть старост – Бутинського, Бодаківскго і Старовишнівецького. Чесно кажучи, я лише нещодавно дізнався, хто зареєструвався на ці вибори, адже важливим є те, щоб люди обирали тих кандидатів, які їм найбільше імпонують. Поки ж діюча влада в громаді ні на що не впливає, все йде своїм законним шляхом, – каже Володимир Кравець.

Голова Вишнівецької ОТГ зазначив, що в першу чергу старости повинні допомагати людям на місцях. Загалом в їхніх повноваженнях, згідно законодавства, будуть лише дві контролюючих функції: староста контролюватиме стан благоустрою та використання об’єктів комунальної власності, розташованих на території свого старостинського округу.

Також старости допомагатимуть жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування. А у Вишнівецькій громаді, старостам навіть виготовлять спеціальні печатки. Це означатиме, що старости будуть уповноважені Вишнівецькою радою вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану:

– Ми робитимемо все, щоб людям було зручніше. Зокрема, зробимо нашим старостам печатки і вони на місцях зможуть вирішувати окремі нотаріальні питання тощо. Тобто людям із сіл, що увійшли до нашої громади, для вирішення своїх проблем не потрібно буде їхати аж до Вишнівця. Крім того, з допомогою старостів, місцева влада зможе мати більш тісний зв’язок із населенням, – наголошує Володимир Кравець.