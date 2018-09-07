У Вишнівецькій ОТГ відкрили дитсадок, на який місцеві жителі чекали 20 років

– Дошкільна освіта є першою сходинкою до здобуття якісних знань, фундаментом, на якому будується вся система освіти. Максимально охопити дітей дошкільною освітою, забезпечити її якість і доступність – це основне завдання. Відновлення старого приміщення дитсадка вже дозволило створити нові групи, відтак, 19 маленьких бодаківчан зможуть відвідувати дитячий садок, а їхні батьки матимуть можливість реалізувати своє право на працю, – вважає голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

За словами керівника відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької ОТГ Марії Пограничної, у дитсадочку створені всі умови для того, щоб на сьогоднішній день він запрацював. Правда, упродовж першого місяця, він функціонуватиме з короткотерміновим перебуванням діток для того, щоб ті краще адаптувалися до нових умов. Повноцінно «Сонечко» запрацює з першого жовтня, тоді діти зможуть проводити у ньому до 9-10 годин.

Бодаківчани вдячні очільнику громади Володимиру Кравцю, який сприяє рівномірному розвитку усіх населених пунктів.

– Сучасний світ вимагає освічених людей, а освіченою людина може стати завдяки знанням та спілкуванню. Тому ми дуже чекали цього моменту – відкриття дитсадка у Бодаках, який сприятиме розвитку наших дітей,– зазначає Лариса Колеснік.

До слова, за давньою українською традицією приміщення дитячого садочка освятив о. Володимир, священик місцевого храму. Перед цим він благословив дітей і побажав учням, щоб наука була їм не в тягар, а в радість.