У Вишнівецькій ОТГ відкрили дитсадок, на який місцеві жителі чекали 20 років

07/09/2018 0
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У селі Бодаки Першовересневе свято ознаменувалося не лише початком нового навчального року, а й відкриттям нового дошкільного структурного підрозділу Бодаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – садочка «Сонечко», на який жителі села очікували понад 20 років.

– Дошкільна освіта є першою сходинкою до здобуття якісних знань, фундаментом, на якому будується вся система освіти. Максимально охопити дітей дошкільною освітою, забезпечити її якість і доступність – це основне завдання. Відновлення старого приміщення дитсадка вже дозволило створити нові групи, відтак, 19 маленьких бодаківчан зможуть відвідувати дитячий садок, а їхні батьки матимуть можливість реалізувати своє право на працю, – вважає голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

За словами керівника відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької ОТГ Марії Пограничної,  у дитсадочку створені всі умови для того, щоб на сьогоднішній день він запрацював. Правда, упродовж першого місяця, він функціонуватиме з короткотерміновим перебуванням діток для того, щоб ті краще адаптувалися до нових умов. Повноцінно «Сонечко» запрацює  з  першого жовтня, тоді діти зможуть проводити у ньому до 9-10 годин.

Бодаківчани вдячні очільнику громади Володимиру Кравцю, який сприяє рівномірному розвитку усіх населених пунктів.
– Сучасний світ вимагає освічених людей, а освіченою людина може стати завдяки знанням та спілкуванню. Тому ми дуже чекали цього моменту – відкриття дитсадка у Бодаках, який сприятиме розвитку наших дітей,– зазначає Лариса Колеснік.

До слова, за давньою українською традицією приміщення дитячого садочка освятив о. Володимир, священик місцевого храму. Перед цим він благословив дітей і побажав учням, щоб наука була їм не в тягар, а в радість.

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