У Вишнівецькій ОТГ прийняли бюджет на 2018 рік та обговорили стратегії розвитку громади

– Упродовж року доведеться виконати багато робіт у всіх сферах життєдіяльності громади. Враховуючи нестачу коштів, доведеться попрацювати над збільшенням доходів до бюджету. Спершу необхідно почати наводити порядок з «тіньовим бізнесом». Потрібно зробити так, щоб всі, хто займається підприємницькою діяльністю, узаконили її. Без таких заходів ефективний економічний місцевий розвиток просто неможливий, це мають розуміти підприємці та люди, які не узаконили свою діяльність, – підкреслив голова громади Володимир Кравець.

Також під час сесії депутати схвалили пропозицію ввести до виконавчого апарату селищної ради посаду інспектора з благоустрою, соціального працівника та 12 соціальних робітників, які будуть допомагати перестарілим та одиноким людям Вишнівецької ОТГ.

Окрім цього, на засіданні було прийнято рішення об’єднати сільські бібліотеки із шкільними, що дозволить ефективно використовувати наявний книжковий фонд та популяризувати читання серед дітей і дорослих громади.

Підтримали депутати і Цільову програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Вишнівецької селищної ради ОТГ від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки. Метою цієї програми є створення умов, що сприятимуть збиранню, перевезенню, утилізації, знешкодженню та захороненню побутових відходів. Наразі Вишнівецькою ОТГ вже закуплено 70 сміттєвих євроконтейнерів, які будуть встановленні в кожному населеному пункті громади.

Також на засіданні депутати остаточно ухвалили рішення прийняти села Лози та Кривчики до складу Вишнівецької об’єднаної територіальної громади. Нагадаємо, що голова Лозівської сільської ради Анатолій Мусій попередньо провів опитування серед місцевих жителів щодо приєднання до Вишнівецької громади. Так, близько 70 % мешканців сіл Лози та Кривичики проголосували «за».