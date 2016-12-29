У Вишнівецькій громаді відбулася перша сесія новообраних депутатів та голови – Володимира Кравця

29/12/2016 Розмір тексту:

Вражаючий результат показала партія «Добрий самарянин» у Вишнівецькій громаді, адже окрім впевненого лідерства Володимира Кравця, партія отримала і 23 мандати із 26 можливих.

28 грудня у Вишнівці відбулася перша сесія новообраної ради. Члени виборчої комісії зачитали результати голосування та імена депутатів, які увійшли до ради. Представили і нового голову громади. Свої повноваження новому очільнику об’єднання Володимиру Кравцю передав його попередник Олег Стефанський, із побажаннями успіхів та наснаги. У свою чергу очільник партії «Добрий самарянин» подякував за плідну працю Олегу Петровичу.

Володимир Кравець склав урочисту присягу та прийняв вітання від представників духовенства і депутатів.

– Від імені виборців, які проголосували за вас, від депутатського корпусу, від себе особисто хочу привітати і вірю, що ви будете гідним очільником нашої громади. Даруємо вам булаву, яка є символом не тільки влади, але й довіри. Ми знаємо вас як хорошого господаря, не словом, а ділом довели свою відповідальність, – привітав новообраного голову депутат селищної ради Євген Табачук.

– Шановні депутати, я вас усіх вітаю з обранням, повірте, що люди обрали не просто вас, не просто мене, а голосували за краще майбутнє. Я сподіваюся, що громаді не доведеться цього чекати 10 чи 15 років, а ми досягнемо успіхів уже найближчим часом, – звернувся до присутніх Володимир Кравець.

Очільник партії «Добрий самарянин» також розповів, що новий рік для громади розпочнеться із формування профільних комісій, а також потужного Комунгоспу, який займатиметься питаннями не лише селища, а й усіх сіл, що увійшли до громади.

На першій сесії депутати під головуванням Володимира Кравця обрали лічильну комісію та секретаря ради.

Варто додати, що представник «Блоку Петра Порошенка» Юрій Головатюк набрав на виборах на пост голови громади всього 2%. А жоден представник цієї політсили не спромігся стати депутатом ради. Тому перша сесія ради Вишнівця відбулася без участі опального керівника Збаразького району Анатолія Качки чи будь-якого іншого чиновника РДА.