У Вишнівецькій громаді вдруге відбувся унікальний освітній проект “Міняю школу”. ФОТО

Так, 16 дев’ятикласників із Вишнівецької, Старовишнівецької, Бодаківської та Бутинської школи три дні навчались у «штучних» класах для того, щоб отримати нові знання та знайти нових друзів.

Така ініціатива заохочує учнів до навчання, підвищує якість надання освітніх послуг, розвиває пізнавальну активність дітей, а також допомагає завести нові знайомства.

Уперше освітній експеримент відбувався упродовж 6-8 лютого. Тоді участь брали учні 10-х класів. Ініціював проект відділ освіти Вишнівецької селищної ради.

– Ми вирішили започаткувати ініціативу «Міняю школу», оскільки виходимо на шлях формування опорного навчального закладу. На жаль, у місцевих школах немає наповнюваності 10-11-х класів, тому ми вирішили понизити з 3-го до 1-2-го ступінь трьох шкіл. Для того, щоб це пройшло безболісно, ми спробували спершу обміняти дітей 10-го класу та дали їм можливість побувати в різних школах. Учні побачили, що в них будуть комфортні умови для навчання саме в тій школі, яку ми планували створити опорною, – розповіла начальник освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької ОТГ Марія Погранична.

Другий етап проекту для учнів 9-х класів запропонували провести самі вчителі. Цього разу організатори заклали принцип інтегрованого навчання. Було створено окремі «штучні» класи, до яких входили по 4 дитини з кожної школи. Особливістю другого етапу є те, що вчителі також обмінювались школами. Окрім цього, з учнями працювали психологи, проводили різноманітні тренінги та мініатюри, аби дітям було легше адаптуватись у новому середовищі всього за кілька днів.

У першому етапі учасників обирали за їхнім бажанням. Під час відбору дітей для участі в другому етапі проекту організатори враховували старанну підготовку до уроків, бажання вчитись та пробувати щось нове. Загалом обрали по 4 учні вищого, достатнього, середнього та низького рівнів успішності.

– Такий обмін навчив дітей не тільки продуктивно готуватись до уроків, але й спонукав вчителів прикласти максимум зусиль та використовувати різноманітні інтерактивні технології, аби зацікавити учнів, – каже начальник освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької об’єднаної територіальної громади.

За словами Марії Пограничної, проект «Міняю школу» став доволі успішним. Вчителі зі стажем попрацювали дуже добре. Учні у свою чергу залишились задоволені таким освітнім експериментом.

Підсумки проекту будуть підбивати під час круглого столу, який відбудеться 25 квітня. Саме тоді вчителі обговорять, що саме найбільше зацікавило учнів і чи готові вони йти навчатись в опорну школу.