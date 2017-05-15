У Всесвітній День вишиванки в Тернополі планують провести патріотичний флешмоб
18-го травня – Всесвітній День вишиванки. У Тернополі з цієї нагоди відбудеться ряд патріотичних акцій. Долучитися до святкування цього дня пропонують кожному. Жителям обласного центру радять одягнути національне вбрання.
З метою популяризації вишиванки у Тернополі розпочався фотоконкурс у національному вбранні. Долучитися можуть всі охочі.
«Ми хочемо популяризувати вишиванку. Тому просимо всіх тернополян підготувати свою вишиваночку до 18 травня. Цього дня всі мають бути у нашому місті у вишиванках. Це буде такий патріотичний флешмоб. А також закликаємо долучатися до фотоконкурсу у вишиванці. Для цього необхідно одягнути вишиванку, сфотографуватися і відправити фото на електронну адресу організаторів фотоконкурсу – molodsolidarnist@gmail.com», – каже громадська активістка Олена Підгрушна.
У фотоконкурсі буде кілька номінацій. Можна також відправляти сімейні світлини у вишиванках. Переможців чекають подарунки.
Софія Романська
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