МОЗ не радить купатися у тернопільському ставі

25/06/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

У тернопільському ставі на дальньому пляжі не можна купатися.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, грунтуючись на результатах дослідження води 7-14 червня.

Як зазначили у відомстві, аода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання. У більшості випадків мова йде про купання у річках, озерах та ставках – 91 випадок мікробного забруднення зафіксовано саме у такій воді. Водночас, лактопозитивні кишкові палички виявили і у водоймах морського узребежжя.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,329 / 11.4m