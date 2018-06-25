МОЗ не радить купатися у тернопільському ставі
25/06/2018 0
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У тернопільському ставі на дальньому пляжі не можна купатися.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, грунтуючись на результатах дослідження води 7-14 червня.
Як зазначили у відомстві, аода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання. У більшості випадків мова йде про купання у річках, озерах та ставках – 91 випадок мікробного забруднення зафіксовано саме у такій воді. Водночас, лактопозитивні кишкові палички виявили і у водоймах морського узребежжя.
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