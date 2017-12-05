У військову частину на Тернопільщині передавали наркотики

05/12/2017 Розмір тексту:

В посилці, переданій солдатові військової частини, що дислокується в Чорткові, поліцейські виявили три пакетики порошку, ззовні схожого на амфетамін.

До пропускного пункту військової частини посилку для солдата-строковика з Дніпропетровщини доставив кур’єр. Під час огляду з’ясувалося, що окрім продуктів у коробці міститься порошок, розфасований у три маленькі поліетиленові пакетики. Що це амфетамін, зізнався сам адресат.

Зі слів 20-річного парубка, він ще до служби в армії вживав психотропи. В стінах військової частини дістати амфетамін не було змоги, тож написав лист своєму товаришеві і попросив передати наркотики.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 307 ККУ. Триває досудове розслідування.

Вилучений порошок направлено на експертизу в НДЕКЦ, повідомляють у поліції.