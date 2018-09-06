У військкоматі на Тернопільщині організували цілу “схему”, за якою “відмазували” призовників від армії

06/09/2018 Розмір тексту:

Головний спеціаліст районного військового комісаріату вимагав та отримав 1400 доларів США неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження було встановлено, що посадові особи одного з військкоматів організували корупційну «схему» відтермінування призову на строкову військову службу. Серед підстав для відстрочки – непридатність особи до служби.

Працівники управлінням захисту економіки в Тернопільській області Нацполіції, військової прокуратури Тернопільського гарнізону, слідчого управління Головного управління Нацполіції України спільно з обласним управлінням СБУ задокументували факт вимагання головним спеціалістом районного військкомату неправомірної вигоди. За вирішення вищевказаного питання державний службовець «поросив» у громадянки 1400 доларів США, повідомляють у Національній поліції.

Сьогодні, 6 вересня, правоохоронці затримали правопорушника в службовому кабінеті, в якому було вилучено 1400 доларів США, одержаних у якості неправомірної вигоди.

На даний час вирішуються питання щодо затримання службової особи у порядку статті 208 КПК України та відсторонення від займаної посади. Окрім того, перевіряється причетність військового комісара вказаного РВК та членів призовної комісії до вчинення даного злочину.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.