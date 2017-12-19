У відомого тернопільського олігарха – неприємності
14 грудня стався вибух в одному з цехів комбінату “Будіндустрія” на вулиці Поліській.
Сила вибуху газової суміші була такою потужною, що частково зруйновано близько 600 кв. м. залізобетонного даху. Один працівник пенсійного віку опинився під завалами. Його життя завдяки оперативним діям рятувальників вдалося зберегти. Чоловік перебуває в реанімації. Сума збитків, яких зазнало підприємство, уточнюється.
Комбінат “Будіндустрія” належить до сфери інтересів відомого тернопільського забудівника Василя Лила. Підприємство входить в орбіту “Тернопільбуду”. Варто відзначити, що у цьому році перебрав контроль над ще одним прибутковим бізнесом – товариством “Тервікнопласт”, який виробляє продукцію під брендом “Вікнар’off”.
Читайте також:
Через вибух на тернопільському підприємстві обвалився бетонний дах. Є потерпілі. ФОТО
Коментарі (3)
Світлана19/12/2017
є Березовицький комбінат “Будіндустрія” – то він?
Лариса19/12/2017
Щось не щастить Лилу на директорів. Один віртуозно переправляв прибутки подалі від спільної кишені. Другий – не вберіг комбінат від вибуху. Все сам мусить рятувати пан лильо
Іван15/12/2017
Автор, а що значить “належить до сфери інтересів” і “входить в орбіту” ? То це значить не комбінат Лила чи як? Ну журналісти в Тернополі конєшно сильні!!!
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...