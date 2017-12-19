У відомого тернопільського олігарха – неприємності

15/12/2017 Розмір тексту:

14 грудня стався вибух в одному з цехів комбінату “Будіндустрія” на вулиці Поліській.

Сила вибуху газової суміші була такою потужною, що частково зруйновано близько 600 кв. м. залізобетонного даху. Один працівник пенсійного віку опинився під завалами. Його життя завдяки оперативним діям рятувальників вдалося зберегти. Чоловік перебуває в реанімації. Сума збитків, яких зазнало підприємство, уточнюється.

Комбінат “Будіндустрія” належить до сфери інтересів відомого тернопільського забудівника Василя Лила. Підприємство входить в орбіту “Тернопільбуду”. Варто відзначити, що у цьому році перебрав контроль над ще одним прибутковим бізнесом – товариством “Тервікнопласт”, який виробляє продукцію під брендом “Вікнар’off”.

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