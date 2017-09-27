У вересні в Тернополі спіймали понад 70 п’яних водіїв

27/09/2017 0
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Від початку року патрульні поліцейські склали 659 протоколів за керування у стані алкогольного сп’яніння, а впродовж вересня – 72.

Минулої ночі інспектори оштрафували 2 водіїв, які перебували за кермом напідпитку. У водія AUDI A6 вміст алкоголю в крові перевищував майже у 12 разів. Результат драгера – 2,3 проміле алкоголю в крові. А у водія Mercedes-Benz – 1,08 проміле.

Управління патрульної поліції Тернополя зауважує: Випив? За кермо не сідай!

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