У великодній кошик Папи Римського покладуть писанки, створені дітьми з Тернопільщини. ФОТО
У Тернополі перед Великоднем діти-сироти виготовляли писанки для Папи Римського.
Як повідомили у Благодійному фонді «Майбутнє сиріт», в акції «Писанка миру» взяли участь близько півсотні хлопчиків і дівчаток із дитячих будинків області. Про це пише ZiK.
Опанувати особливості писанкарства допомогли волонтери із Спілки української молоді.
Великодній кошик з виробами тернопільських дітей 10 квітня передадуть до Ватикану.
У кількох українських священиків відбудеться аудієнція з понтифіком. Тоді Папі Франциску передадуть і писанки, повідомляють організатори майстер-класу.
З-поміж кількох сотень вже готових великодніх символів доведеться обрати лише шість. Саме їх і покладуть у великодній кошик Папи Римського.
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