У великодній кошик Папи Римського покладуть писанки, створені дітьми з Тернопільщини. ФОТО

26/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі перед Великоднем діти-сироти виготовляли писанки для Папи Римського.

Як повідомили у Благодійному фонді «Майбутнє сиріт», в акції «Писанка миру» взяли участь близько півсотні хлопчиків і дівчаток із дитячих будинків області. Про це пише ZiK.

Опанувати особливості писанкарства допомогли волонтери із Спілки української молоді.

Великодній кошик з виробами тернопільських дітей 10 квітня передадуть до Ватикану.

У кількох українських священиків відбудеться аудієнція з понтифіком. Тоді Папі Франциску передадуть і писанки, повідомляють організатори майстер-класу.

З-поміж кількох сотень вже готових великодніх символів доведеться обрати лише шість. Саме їх і покладуть у великодній кошик Папи Римського.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,382 / 11.43m