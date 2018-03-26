У великодній кошик Папи Римського покладуть писанки, створені дітьми з Тернопільщини. ФОТО

26/03/2018 Розмір тексту:

У Тернополі перед Великоднем діти-сироти виготовляли писанки для Папи Римського.

Як повідомили у Благодійному фонді «Майбутнє сиріт», в акції «Писанка миру» взяли участь близько півсотні хлопчиків і дівчаток із дитячих будинків області. Про це пише ZiK.

Опанувати особливості писанкарства допомогли волонтери із Спілки української молоді.

Великодній кошик з виробами тернопільських дітей 10 квітня передадуть до Ватикану.

У кількох українських священиків відбудеться аудієнція з понтифіком. Тоді Папі Франциску передадуть і писанки, повідомляють організатори майстер-класу.

З-поміж кількох сотень вже готових великодніх символів доведеться обрати лише шість. Саме їх і покладуть у великодній кошик Папи Римського.