У вазонах, ящиках і ванній: патрульні виявили у квартирі цілу наркоплантацію. ФОТО

15/05/2017 Розмір тексту:

Патрульні виявили 150 кущів рослин, схожих на канабіс.

На вулицю Вербицького патрульні виїжджали близько 20-ї години,12 травня. Заявниця попросила допомоги поліцейських, бо її постійно погрожує і б’є син.

При спілкуванні із дебоширом інспектори виявили у квартирі близько 150 кущів рослин, схожих на канабіс. Відтак відразу викликали слідчо-оперативну групу.