У вазонах, ящиках і ванній: патрульні виявили у квартирі цілу наркоплантацію. ФОТО
15/05/2017 0
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Патрульні виявили 150 кущів рослин, схожих на канабіс.
На вулицю Вербицького патрульні виїжджали близько 20-ї години,12 травня. Заявниця попросила допомоги поліцейських, бо її постійно погрожує і б’є син.
При спілкуванні із дебоширом інспектори виявили у квартирі близько 150 кущів рослин, схожих на канабіс. Відтак відразу викликали слідчо-оперативну групу.
«Правопорушник був добряче напідпитку і кричав, що ще має наркотики», – розповідає патрульна.
Усі обставини події встановлять слідчі, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
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