У цілій області за рік знайшли “аж” шістнадцять нелегальних працівників

07/12/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, від початку року служба Держпраці боролася з нелегальною зайнятістю в усіх регіонах України. Відтак на Тернопільщині виявили «аж» шістнадцять нелегальних працівників. За порушення роботодавців змушували сплатити штрафи: 96 тисяч за одного неоформленого працівника.

Чимало роботодавців краю, які не оформляють своїх працівників, відмовляються платити штрафи. Відтак в області тривають судові позови.

«Нагадаємо, у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розмір штрафної санкції сягає 96 тисяч гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам розмір штрафу складає 9600 гривень. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника щодо якого скоєно порушення. Наразі в області триває відвідування підприємств, щодо виявлення порушень», – відзначила», – начальник управління Держпраці в області Наталія Рус.

Служба Держпраці продовжує боротьбу з нелегальною зайнятістю, але яким буде результат, побачимо згодом.

Софія Романська