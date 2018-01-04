У цілій області взяти на Різдвяні свята дітей-сиріт зголосилися “аж” вісім родин

04/01/2018 Розмір тексту:

Загалом на Тернопільщині статус дитини-сироти має до вісімдесяти дітей. Усім запропонували провести Різдвяні свята у родинах. Проте не всі діти прийняли цю пропозицію.

Координатор акції “Запроси дитину з інтернату на свята у родину” Ірина Вокалюк розповідає: сім’ї потребує кожна дитина, проте у сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування часто з родиною пов’язано чимало негативних асоціацій.

«Діти, які потрапили з неблагополучних сімей до інтернатів часто асоціюють родину з чимось недобрим, зокрема з конфліктними ситуаціями. Деякі діти, які проживають в інтернатах, взагалі не знають, що таке сім’я, як будуються стосунки у родинах. Тому ця акція може змінити їхнє життя. Часто після акції родини продовжують спілкуватися з дітьми, а деякі наважуються на усиновлення», – каже Ірина.

Запрошували у тернопільські родини дітей з Бережанської та Новосілківської школи-інтернату. Прийняти сиріт зголосилося вісім сімей з Тернопільщини. Умовою для участі в акції є соціальне благополуччя родини, а головне – це любов до дітей і бажання їм допомогти.

Софія Романська