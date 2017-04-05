Тернополяни масово ідуть до сповіді. ФОТО

05/04/2017 0
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Напередодні Великодніх свят християни масово йдуть сповідатися. Особливо багато охочих очистити душу в останні тижні посту.

Відтак біля храмів вже починають формуватися чималі черги до сповіді. До прикладу, перед Архикатедральним собором – десятки людей, пише сайт Тернополяни.

“Я ходила до сповіді на початку посту. Але ближче до Великодня вирішила знову очистити душу. Прийшла сьогодні, бо в останній тиждень буде ще важче потрапити до священника”, – розповідає тернополянка пані Оксана.

Священослужителі кажуть – головне, щоб людина щиро покаялася і усвідомила свої гріхи.
Також до сповіді, будь-якої, потрібно належно підготуватися. Окрім покаяння – щирою молитвою, постом, примиренням з людьми. Також  важливо сповідатися і причащатися хоча б один раз в рік. Однак краще, все ж, частіше.

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