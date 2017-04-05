Тернополяни масово ідуть до сповіді. ФОТО

Відтак біля храмів вже починають формуватися чималі черги до сповіді. До прикладу, перед Архикатедральним собором – десятки людей, пише сайт Тернополяни.

“Я ходила до сповіді на початку посту. Але ближче до Великодня вирішила знову очистити душу. Прийшла сьогодні, бо в останній тиждень буде ще важче потрапити до священника”, – розповідає тернополянка пані Оксана.

Священослужителі кажуть – головне, щоб людина щиро покаялася і усвідомила свої гріхи.

Також до сповіді, будь-якої, потрібно належно підготуватися. Окрім покаяння – щирою молитвою, постом, примиренням з людьми. Також важливо сповідатися і причащатися хоча б один раз в рік. Однак краще, все ж, частіше.