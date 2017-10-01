У центрі Тернополя з’явилася гігантська рука. ФОТО

01/10/2017 Розмір тексту:

Богослужіння просто неба відбудеться на Театральному майдані Тернополя сьогодні об 11:00. У центрі міста зберуться представники різних християнських церков області. Вони разом дякуватимуть Богові за врожай.

Тернопіль перейняв ініціативу Києва, де зібралися сотні тисяч людей. Таку кількість українців разом бачили ще в часи Євромайдану. Щось схоже відбудеться і в Тернополі.

«Ми не ставимо за мету побити якісь рекорди. Ми лише хочемо об’єднати наших людей спільним богослужінням. Якихось рамок щодо конфесійної приналежності теж не має. Ми чекаємо людей різних конфесій. Це буде спільне богослужіння – час подяки Богові за врожай. Після богослужіння відбудеться концерт, у якому братимуть участь відомі люди з нашого краю та гості з інших регіонів», – каже співорганізатор заходу Лідія Романчук.

Сьогодні в центр міста звозили різноманітні овочі і фрукти. Завтра вони будуть представлені в оригінальних композиціях.

Софія Романська