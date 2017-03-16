У центрі Тернополя з’явилася дорога з перешкодами. ФОТО

16/03/2017 2
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У Тернополі після ремонту дороги на вул. Шашкевича на ділянці від вул. Танцорова до вул. Живова учора для водії влаштували «сюрприз» – численні люки, якими вкрите дорожнє полотно, підняли орієнтовно на 5-6 см над площиною асфальту.

Особливо складно проїхати водіям ділянку при повороті на вул. Медову – та близько один до одного розміщено одразу 3 люки. Усі вони виступають як перешкоди над дорогою, повідомляє сайт 0352.ua.

За словами чоловіків, які вчора проводили ремонтні дороги, згодом на вул. Шашкевича мають постелити ще один шар асфальту, тоді люки уже не будуть виступати.
Однак коли буде це асфальтування сказати вони не змогли.

Наразі ж водіям слід бути обачними, щоб на швидкості не виїхати на перешкоду, адже наслідки такої дії можуть бути непередбачуваними.

 

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Коментарі (2)

ДорожнийЛюк

16/03/2017

А що це по вашому нормально коли люк на хир знає скільки випирає над асфальтом!? Дороги робити це добре, але ремонувати ї потрібно теж добре, а не як небуть!!!

2

16/03/2017

Вам усе не так. Не роблять доріг погано, роблять дороги, виявляється тоже погано. Любу подію викрутите як вам заманеться. Жодної об’єктивності.

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