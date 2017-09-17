У центрі Тернополя знайшли старовинний перстень і люльку. ФОТО

17/09/2017 0
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Тернопільський дослідник Андрій Кір поділився черговими знахідками, які лежали під землею біля замку.

Зокрема, знайшли старовинний перстень, люльку та кераміку. Також відкопали і дві міни, повідомляє Доба.

Нагадаємо, що розкопки біля Тернопільського замку тривають з кінця липня.

Як зазначалося раніше, основна мета археологічних досліджень біля Тернопільського замку відкопати мур. Адже розробляється проект реконструкції укріплень замків, які можна відновити.

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