У центрі Тернополя збирали їжу для собачок

27/03/2017 Розмір тексту:

«Нагодуй та зігрій», – у центрі Тернополя вкотре відбулася благодійна акція, під час якої волонтери збирали їжу для безпритульних собак, які тимчасово перебувають у стерилізаційному центрі в селі Дичків.

Акція “Нагодуй та зігрій” у Тернополі проводиться регулярно. Зоозахисники кажуть, що таким способом їм вдається зібрати чимало харчів.

«Завдяки цій акції, нам вдається годувати десятків собак, які перебувають у стерилізаційному центрі. Цього разу збирали їжу, ліки, посуд, будівельні матеріали, теплий одяг, матраци та ковдри. Вдячні тернополянам, які допомагали і грішми, і харчами. У наш центр стерилізації потрапляє майже кожна безпритульна собака міста. Оскільки там відбувається стерилізація. Потім тварини проходять реабілітацію, і вже аж тоді ми намагаємося прилаштувати їх у добрі руки», – розповідає керівник організації “Ноїв ковчег” Аліна Кошельовська.

Тернопільські волонтери організували також виставку світлин врятованих ними тварин. В експозиції показано, в якому стані знайшли тварину, і як вона виглядає після реабілітації. Волонтери звертаються до жителів краю з проханням прийняти безпритульних тварин. Хто хоче стати господарем чотирилапого друга, радять звертатися за телефоном – 098-234-24-89.