У центрі Тернополя затримали озброєного чоловіка. ФОТО
05/07/2017 1
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Патрульні виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет.
«Невідомий чоловік погрожує зброєю», – таке повідомлення патрульні отримали близько 22-ї години, 4 липня.
Подія, за словами заявника, відбувалася у центрі міста на вулиці Руській. Екіпаж у той час патрулював неподалік, тож прибув на місце події за лічені хвилини.
Заявник розповів поліцейським, що невідомий йому чоловік погрожував предметом, схожим на зброю. Поруч очевидці допомогли вгамувати громадянина і викликали патрульних.
Патрульні затримали чоловіка та передали слідчо-оперативній групі, яка згодом з’ясує усі обставини події, повідомляють у патрульній поліції.
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Коментарі (1)
Назар05/07/2017
У місті схожому на Тернопіль, люди, схожі на поліцейських, спіймали чоловіка, схожого на злочинця, у якого був предмет, схожий на пістолет.
Невже не можна було уточнити в поліції точні деталі події.
Не будьте схожимим на журналістів.