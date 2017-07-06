У центрі Тернополя затримали озброєного чоловіка. ФОТО

05/07/2017 Розмір тексту:

Патрульні виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет.

«Невідомий чоловік погрожує зброєю», – таке повідомлення патрульні отримали близько 22-ї години, 4 липня.

Подія, за словами заявника, відбувалася у центрі міста на вулиці Руській. Екіпаж у той час патрулював неподалік, тож прибув на місце події за лічені хвилини.