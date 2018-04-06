У центрі Тернополя встановили гігантські писанки. ФОТО

06/04/2018 Розмір тексту:

Дванадцять величезних писанок встановили на Театральному майдані Тернополя. Вага кожної сягає п’ятнадцяти кілограмів, висота – півтора метра. Доповнює експозицію ще одна гігантська писанка, виготовлена з ниток.

Долучилися до встановлення експозиції учні тернопільських шкіл та студенти вищих навчальних закладів. Вони спеціально організували пленер в центрі міста.

«Ми готувалися до цього багато часу. Спочатку ідеї формували на папері, потім бралися розфарбовувати писанки. Результат нас приємно здивував. Думаю, тернополяни задоволені», – каже вчитель художньої школи Петро Рак.

Виставка писанок діятиме упродовж Великодніх свят. «Нам було дуже приємно долучитися до формування цієї експозиції. Радує і наша писанка, а коли її побачили у структурі Пасхальної композиції, то це ще більше потішило. Дуже оригінально і цікаво вийшло все, – відзначила студентка Юлія Поліщук.

До слова, таку композицію облаштували у Тернополі вперше. Проте наступного року планують її доповнювати.