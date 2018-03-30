У центрі Тернополя встановлюють гігантську писанку з ниток. ФОТО

30/03/2018 Розмір тексту:

Великодній ярмарок у Тернополі розпочнеться з четвертого квітня і триватиме до середини наступного місяця. На ярмарку продаватимуть випічку та святкові сувеніри.

Наразі в центрі міста облаштовують локації, на яких продаватимуть різноманітні смаколики. Також встановлюють гігантську писанку, яку майструють з ниток.

«Ми разом з нашими партнерами зі Львова взялися за організацію Великоднього ярмарку. Наразі робимо локації, які працюватимуть з четвертого по п’ятнадцяте квітня. Тут продаватимуть різноманітні солодощі, маленькі пасочки, різні сувеніри. Запрошуємо тернополян, гостей міста. Сподіваємося, це оживить наше місто під час Великодня. А родзинкою Великоднього ярмарку має стати дуже цікава писанка з ниток. Вона досить великих розмірів, і має оригінальну структуру. Зараз хлопці майструють її. Думаю, вже цими вихідними тернополяни зможуть милуватися оригінальною композицією», – розповідає заступник директора Тернопільського туристично-інформаційного центру Галина Гончар.

Під час Великодня у центрі Тернополя відбудуться урочисті виступи творчих колективів. У програмі: виконання пісень і танцювальні композиції.