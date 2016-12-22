У центрі Тернополя “Таврія” провезла на капоті чоловіка. ФОТО

22/12/2016 0
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Уже третя за сьогодні аварія трапилася у Тернополі. Цього разу на пішохідному переході навпроти готелю “Тернопіль”.

У ДТП сьогодні, 22 грудня, постраждав 31-річний чоловік, повідомляє Терен. Його уже доправили у лікарню – є підозра на перелом правої ноги та лівої гомілки. Постраждалий потрапив під колеса автівки марки “Таврія”, яка ще кілька метрів протягнула його на капоті.

Деталі інциденту з’ясовують, – повідомили в Управлінні патрульної поліції Тернополя.

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