У центрі Тернополя “Таврія” провезла на капоті чоловіка. ФОТО

22/12/2016 Розмір тексту:

Уже третя за сьогодні аварія трапилася у Тернополі. Цього разу на пішохідному переході навпроти готелю “Тернопіль”.

У ДТП сьогодні, 22 грудня, постраждав 31-річний чоловік, повідомляє Терен. Його уже доправили у лікарню – є підозра на перелом правої ноги та лівої гомілки. Постраждалий потрапив під колеса автівки марки “Таврія”, яка ще кілька метрів протягнула його на капоті.

Деталі інциденту з’ясовують, – повідомили в Управлінні патрульної поліції Тернополя.