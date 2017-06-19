У центрі Тернополя п’яний як чіп водій скоїв ДТП

19/06/2017 0
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На вулиці Танцорова, близько 23:19 години, 18 червня, неподалік продуктового магазину трапилось ДТП без потерпілих.

Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Chevrolet Lacetti. 32-річний водій іномарки перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат освідування – 1,80 проміле алкоголю в крові. Це майже у 9 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника патрульні склали протоколи за ст.124 КУпАП (ДТП) та ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння). Також винесли постанову за ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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