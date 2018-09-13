У центрі Тернополя пошкодили щойно встановлені обмежувачі руху. ФОТО

Про те, що один з обмежувачів вже погнули, повідомив Андрій Чернов у спільноті “Тернопільські плітки”, передають Тернополяни.

Нагадаємо, що боларди встановили для того, щоб водії не заїжджали на пішохідні доріжки.

Довідка. Болард – це автоматичний пристрій, призначений для обмеження в’їзду транспортних засобів, або резервування місць для паркування. Ці бар’єри вмонтовуються у дорожнє полотно, і за сигналом з пульта перекривають проїжджу частину шляхом висувного елемента циліндричної форми.