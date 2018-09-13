У центрі Тернополя пошкодили щойно встановлені обмежувачі руху. ФОТО
13/09/2018 0
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Нещодавно на під’їздах до Театрального майдану встановили автоматичні обмежувачі руху. Поставили їх замість старих бетонних півкуль. Проте, один із висувних стовпів уже встигли пошкодити.
Про те, що один з обмежувачів вже погнули, повідомив Андрій Чернов у спільноті “Тернопільські плітки”, передають Тернополяни.
Нагадаємо, що боларди встановили для того, щоб водії не заїжджали на пішохідні доріжки.
Довідка. Болард – це автоматичний пристрій, призначений для обмеження в’їзду транспортних засобів, або резервування місць для паркування. Ці бар’єри вмонтовуються у дорожнє полотно, і за сигналом з пульта перекривають проїжджу частину шляхом висувного елемента циліндричної форми.
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