У центрі Тернополя перекриють рух транспорту. ВІДЕО
22/06/2017 0
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Через парад випускників перекриють рух транспорту.
Вже цієї суботи, 24-го червня, у Тернополі відбудеться випускний. І вже традиційно, винуватці свята пройдуть урочистою колоною центральними вулицями міста – від Надставної церкви до міського стадіону.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
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