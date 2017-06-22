У центрі Тернополя перекриють рух транспорту. ВІДЕО

22/06/2017 0
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Через парад випускників перекриють рух транспорту.

Вже цієї суботи, 24-го червня, у Тернополі відбудеться випускний. І вже традиційно, винуватці свята пройдуть урочистою колоною центральними вулицями міста – від Надставної церкви до міського стадіону.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.

 

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