На кількох вулицях у центрі Тернополя перекриють рух транспорту
13/09/2018 0
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До 24 вересня у Тернополі на вул. Медова – площа Героїв Євромайдану буде перекрито рух автотранспорту.
Про це повідомляють у прес-службі міської ради.
У цей період будуть проводити роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.
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