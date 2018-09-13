На кількох вулицях у центрі Тернополя перекриють рух транспорту

13/09/2018 0
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До 24 вересня у Тернополі на вул. Медова – площа Героїв Євромайдану буде перекрито рух автотранспорту.

Про це повідомляють у прес-службі міської ради.

У цей період будуть проводити роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.

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