На кількох вулицях у центрі Тернополя перекриють рух транспорту

13/09/2018 Розмір тексту:

До 24 вересня у Тернополі на вул. Медова – площа Героїв Євромайдану буде перекрито рух автотранспорту.

Про це повідомляють у прес-службі міської ради.

У цей період будуть проводити роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.