У центрі Тернополя перехожий сильно побив чоловіка, котрий чистив каналізацію
03/01/2018 0
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Вчора чоловіка побив незнайомий перехожий. Зараз він у лікарні.
На вулиці Богдана Хмельницького 54-річний чоловік допомагав чистити каналізацію. Проте до нього підійшов незнайомець та побив його, повідомляє Доба.
За словами медиків, у чоловіка численні травми.
Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, раною брови постраждалого, після наданої допомоги, доставлено в обласну лікарню.
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