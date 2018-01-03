У центрі Тернополя перехожий сильно побив чоловіка, котрий чистив каналізацію

03/01/2018 0
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Вчора чоловіка побив незнайомий перехожий. Зараз він у лікарні.

На вулиці Богдана Хмельницького 54-річний чоловік допомагав чистити каналізацію. Проте до нього підійшов незнайомець та побив його, повідомляє Доба.

За словами медиків, у чоловіка численні травми.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, раною брови постраждалого, після наданої допомоги, доставлено в обласну лікарню.

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