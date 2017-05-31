У центрі Тернополя обмінювали цигарки на цукерки

31/05/2017 Розмір тексту:

Тернопіль приєднався до Всесвітньої акції проти тютюнопаління. Сьогодні у центрі міста волонтери пропонували перехожим обміняти цигарки на цукерки. Акцію організували задля підтримки здорового способу життя.

Від паління у світі щороку помирає понад п’ять мільйонів людей.

«Шкідлива звичка призводить до серйозних захворювань з летальними наслідками. Тому сьогодні, як ніколи, актуальне питання популяризації здорового способу життя. У всіх регіонах України відбуваються такі акції. Ми також приєднуємося. І , на щастя, маємо позитивну тенденцію щодо кількості курців. Останніми роками їх дещо поменшало», – розповідає лікар-методист комунальної установи Тернопільської обласної ради «Центр здоров’я» Ірина Гричук.

Ймовірно, серед причин зменшення кількості курців – дорожчання тютюнових виробів, а також просвітницькі акції, – припускають волонтери. Проте за інформацією статистичної служби, в Україні палить чверть населення.

У Тернополі волонтери закликали місцевих жителів відмовитися від шкідливої звички. «Те, що куріння вбиває – це факт. Проте, на жаль, для багатьох курців ця інформація не має змісту. Але без наслідків ця шкідлива звичка неможлива. Особливо шкодить паління жінкам і дітям», – додає волонтер Аліна.

Також тернопільські волонтери роздавали матеріали щодо здорового способу життя, міряли артеріальний тиск і консультували курців, як позбутися шкідливої звички.

Софія Романська