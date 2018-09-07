У центрі Тернополя обмежать рух транспорту

07/09/2018 0
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9 вересня у зв’язку із проведенням Чемпіонату України та всеукраїнських велоперегонів у місті патрульні частково обмежать рух.

Маршрут велосипедистів розпочнеться від готелю «Тернопіль» далі пролягатиме через Майдан Волі та вулиці Листопадова – Грушевського – Замкова. Фінішуватимуть учасники біля готелю «Тернопіль».

“Змагання розпочнуться з 10:30 і триватимуть до 13:30 години, тож звертаємося до усіх водіїв заздалегідь планувати свій маршрут, оминаючи цей відрізок дороги в зазначений час”, – зазначають у патрульній поліції.

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