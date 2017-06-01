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У центрі Тернополя на хабарі спіймали поліцейського
01/06/2017 0
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У Тернополі сьогодні під час отримання хабаря затримали працівника поліції.
Як повідомив керівник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, декілька днів тому оперативники управління СБУ та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції отримали інформацію про те, що співробітник управління захисту економіки вимагає у місцевого жителя 500 доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності.
Під час отримання частини хабаря – 200 доларів – поліцейського затримали в центрі Тернополя.
Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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