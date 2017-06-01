У центрі Тернополя на хабарі спіймали поліцейського

01/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі сьогодні під час отримання хабаря затримали працівника поліції.

Як повідомив керівник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, декілька днів тому оперативники управління СБУ та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції отримали інформацію про те, що співробітник управління захисту економіки вимагає у місцевого жителя 500 доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час отримання частини хабаря – 200 доларів – поліцейського затримали в центрі Тернополя.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,288 / 9.64m