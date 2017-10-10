У центрі Тернополя на електричному кабелі повісився чоловік

10/10/2017 Розмір тексту:

Тіло невідомого чоловіка виявили на даху будинку працівники кабельних мереж. Під час планових робіт 10 жовтня близько 12:00 на даху одного з будинків в Центрі Тернополя вони побачили повішану людину. Одразу зателефонували на лінію “102”.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та судмедексперт. При попередньому огляді тіла фахівці не виявили слідів насильницької смерті окрім странгуляційної борозни. Чоловік закінчив життя самогубством, повісившись на кабелі електромереж. Поруч стояла драбина.

Трапилося це, ймовірно, добу-дві тому. Наразі фахівці встановлюють особу загиблого, а також з’ясовують, чи залишив він якусь передсмертну записку.

Відпрацьовують оперативники версію про те, що загиблий – це особа, яка перебувала у розшуку за підозрою у нападі та пограбуванні в одному із гральних закладів Тернополя, повідомляють у поліції.