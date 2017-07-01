У центрі Тернополя можна було “поїхати” в Європу без віз

01/07/2017 0
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Тернополяни в центрі міста могли перетнути кордон. Жителям обласного центру розповіли про особливості подорожування без віз, а також про те, як швидко виготовити біометричний закордонний паспорт.

В рамках тернопільського «Тижня Безвізу» відбулася вулична гра та публічний семінар. Заходи приурочили інформуванню жителів обласного центру щодо подорожування та працевлаштування в країнах ЄС і Шенгенської зони.

«Ми організували ці інформативні заходи у формі гри. Тернополяни могли пройти кордон. А також взяти участь у грі «Смарт-поїздка». Ця гра показувала всі особливості подорожування без оформлення візи, а також вказувала на ті документи, які необхідні під час поїздки. Щоб перемогти в цій грі треба було правильно зібрати документи для подорожі, а також заздалегідь обрати мету подорожі. Також можна було знайти відповіді на такі питання, як правильно працевлаштуватись в ЄС, про навчання, туризм, а також інші можливості за кордоном, зокрема у Європі», – розповідає голова правління ГО «Спілка Молодіжного Самоврядування» Ігор Процик.

Такі акції відбулися й в інших областях задля інформування населення щодо безвізового режиму.

Софія Романська

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