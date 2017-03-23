У центрі Тернополя молитимуться за Україну

23/03/2017 Розмір тексту:

Спільна молитва за Україну відбудеться у Тернополі на Театральному майдані другого квітня о дванадцятій тридцять, до якої приєднаються представники різних християнських конфесій. Провести таку молитву вирішила Всеукраїнська рада церков.

Молитва за Україну об’єднає усіх віруючих, – вважають священники. Другого квітня о п’ятнадцятій годині на Софіївській площі у столиці зберуться представники різних християнських конфесій. До цієї молитви приєднаються також в інших регіонах України, зокрема і в Тернопільській області.

«Є відповідне звернення Всеукраїнської ради церков. У Тернопільській області підтримали це звернення. Сподіваємося, що ця ініціатива спрямована на налагодження між церковного діалогу. Вдячні релігійним організаціям за небайдужість до тих подій, які зараз відбуваються на Сході нашої держави», – каже начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький.

Ініціатива проведення цієї молитви належить Українській православній церкві Київського патріархату.

«Не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом, яке виходить із уст Божих. Тому ми маємо такий обов’язок – звернутися до Бога словом, щоб він втихомирив неспокій і тривогу, яка є. тому ми цю молитву будемо укріпляти також і постом. Ми маємо таку віру, що ця молитва укріпить дух нації, нашого народу», – додає протоієрей УПЦ Мирон Гах.

Спільна молитва об’єднає усіх християн, переконаний прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви о. Олег Харишин: «Молитва завжди об’єднує. Молитва дасть нам силу досягнути цю справу, реалізувати. Ми хочемо, щоб наша країна була щасливою, щоб був мир і щоб все було добре». Наразі керівники церков вирішують, організаційні питання проведення молитви.

Священослужителі різних християнських церков краю сподіваються, що молитва на Театральному майдані у Тернополі буде масовою. Приєднаються також жителі різних районів краю.