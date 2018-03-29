У центрі Тернополя люди перекрили дорогу через школу мистецтв
29/03/2018 0
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Акцію протесту на вулиці Листопадовій поблизу обласної прокуратури влаштували 29 березня о 10-30 мешканці обласного центру.
Люди вимагають недопущення закриття Тернопільської комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв імені І. Герети.
Близько п’ятдесят учасників акції безперервно рухаються на нерегульованому пішохідному переході. Для забезпечення правопорядку на місце події виїхали десять працівників поліції.
За попередніми даними акція триватиме до 16 години, повідомляють у поліції.
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