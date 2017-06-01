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У центрі Тернополя – концерти, конкурси і майстер-класи. ФОТО
01/06/2017 0
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Виступи дитячих колективів, майстер-класи, конкурси організували з нагоди Дня захисту дітей на Театральному майдані 1 червня.
Діточок навчать плести з бісеру та лози, робити речі зі шкіри, малювати тощо, повідомляє “20 хвилин“.
Майже усі майстер-класи для дітей безкоштовні – деякі вироби виготовлятимуть з дороговартісних матеріалів.
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