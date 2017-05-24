У центрі Тернополя горів автомобіль. ФОТО

24/05/2017 0
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Автомобіль зайнявся біля приміщення обласного драмтеатру. Вогонь повністю знищив салон машини, – розповідають очевидці. Причини пожежі наразі встановлюються.

На виклик оперативно прибули рятувальники. Вони загасили пожежу. Але від автомобіля залишився лише метал, – кажуть очевидці.

«Автомобіль спалахнув дуже швидко. І в через хвилину від нього не залишилося майже нічого, тільки рама. Добре, що рятувальники приїхали відразу, загасили пожежу. Бо там поряд театр. Вогонь міг би перекинутися», – розповідає очевидець Іван.

До слова, упродовж минулої доби  в області рятувальники гасили чотири пожежі.

Софія Романська

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