У центрі Тернополя горів автомобіль. ФОТО
24/05/2017 0
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Автомобіль зайнявся біля приміщення обласного драмтеатру. Вогонь повністю знищив салон машини, – розповідають очевидці. Причини пожежі наразі встановлюються.
На виклик оперативно прибули рятувальники. Вони загасили пожежу. Але від автомобіля залишився лише метал, – кажуть очевидці.
«Автомобіль спалахнув дуже швидко. І в через хвилину від нього не залишилося майже нічого, тільки рама. Добре, що рятувальники приїхали відразу, загасили пожежу. Бо там поряд театр. Вогонь міг би перекинутися», – розповідає очевидець Іван.
До слова, упродовж минулої доби в області рятувальники гасили чотири пожежі.
Софія Романська
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