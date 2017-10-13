У центрі Тернополя гопники напали на юнака. Забрали навіть куртку

13/10/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною другою статті 186 КК – грабіж, вчинений групою осіб, слідчі Тернопільського відділу поліції інкримінують двом мешканцям обласного центру. Зловмисники відібрали у жертви мобільний, рюкзак та верхній одяг.

До поліцейських із заявою звернуся 20-річний тернополянин і повідомив, щов дворі одного з будинків по вулиці Богдана Хмельницького на нього напали двоє осіб, приблизно його віку, і стали вимагати гроші й телефон. Хлопець віддавати власне майно відмовився, тоді нападники збили його з ніг, відгамселили і те, що вимагали, силою забрали. Втрачені телефон, рюкзак і куртку потерпілий оцінив у сім тисяч гривень, повідомляють у поліції.

Оперативними заходами правоохоронцям вдалося розшукати зловмисників. Ними виявилися двоє мешканців обласного центру 1997 та 1998 роківнародження. У зловмисників вилучено речові докази – викрадені мобільнийта рюкзак. Куди поділи куртку потерпілого нападники не зізнаються.