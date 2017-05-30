У центрі Тернополя ходили великі цигарки. ФОТО

30/05/2017 Розмір тексту:

Старшокласники Тернопільського технічного ліцею закликали жителів краю до здорового способу життя. Вони зібралися в центрі міста у спеціальних костюмах й пропонували прихильникам паління обміняти цигарки на солодощі.

Десятикласниця Аліна не вперше бере участь в акціях, приурочених здоровому способу життя. Дівчина планує і далі популяризувати цю ідею.

«Я думаю, що вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, вивчати іноземні мови – це модно і класно. А витрачати своє здоров’я на випивку і нічні клуби – це не актуально. Принаймні для молодого і розвиненого покоління, яке в майбутньому стане елітою суспільства».

До акції за здоровий спосіб життя приєдналося до десятка молодих людей. Вони роздавали тернополянам солодощі і розповідали про шкоду паління.

Софія Романська