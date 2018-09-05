У центрі Тернополя дякуватимуть Богові за врожай

05/09/2018 Розмір тексту:

9-го вересня об 11.00 на Театральному майдані Тернополя відзначатимуть «Свято Подяки». Розпочнеться дійство молитвою за Україну, а також богослужінням просто неба.

Нагадаємо, минулого року Свято Подяки в Україні вперше відзначали на загальнодержавному рівні 17-го вересня. Цьогоріч Всеукраїнське святкування відбудеться 23-го вересня, а Тернопільщина дякуватиме Богові за врожай вже цієї неділі – 9 вересня.

Як розповів співорганізатор дійства Олег Саган, з нагоди Свята Подяки жителів міста чекатиме концерт християнських музичних гуртів і сольних виконавців.

«Об 11.00 відбудеться ранкове Богослужіння, а також і Молитва за Україну

З 13.00 до 17.00 – Ternopil Podyaka Fest

А увечері від 17.00 до 19.00 відбудеться святковий концерт.

Гості програми “Свята Подяки”: “Оркестра Волі”, Олег та Олена Майовські, Ігор Рудий, Ігор Бандура, Михайло Паночко.

Також у рамках “Свята Подяки” працюватимуть безкоштовні батути дитячого майданчика, аквагрим, “Super Tato”, святкове містечко на Театральному майдані».

До слова, День Подяки десятки років відзначають у Сполучених Штатах Америки, а також багатьох країнах Європи. У 1941 році День Подяки був юридично закріплений Конгресом США на четвертий четвер листопада.

Софія Романська