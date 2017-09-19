У центрі Тернополя двоє чоловіків побили третього через дівчину

19/09/2017 Розмір тексту:

18 вересня близько 23-ї години на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік наніс заявнику тілесні ушкодження.

Патрульні оперативно прибули на вулицю Гоголя.

25-річний заявник розповів патрульним, що його побили знайомі. Конфлікт, за його словами, виник через дівчину.

Полісмени затримали чоловіків 30 та 33 років, які підпадали під орієнтування. Їх доставили до відділку поліції. Зараз усі обставини події з’ясовують слідчі, повідомляють у патрульній поліції.